TAGESVORSCHAU: Termine am 24. Mai 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 24. Mai:

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 POL: Industrieproduktion 04/21

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 04/21

14:30 USA: CFNA-Index 04/21

18:00 RUS: Arbeitslosenquote 04/21

SONSTIGE TERMINE

19:00 EUR: Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs. Thema sind die Koordinierung im Kampf gegen die Corona-Pandemie, die Beziehungen zu Russland und Großbritannien sowie der Klimaschutz. (bis 25.05.21) HINWEIS

AUT / CHE / DEU / NOR: Feiertag "Pfingstmontag", Börsen geschlossen °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi