Kurz vor Handelseröffnung gab es am Freitag einen kräftigen Kursschub von vier Prozent für die Aktie von Nvidia. Denn der Chip-Konzern hat angekündigt, einen Aktiensplit in Form einer Stockdividende auszuführen. Doch was hat es damit auf sich?Was Nvidia da angekündigt hat ("split in form of a stock dividend"), ist in seiner Wirkung mit einem klassischen Aktiensplit zu vergleichen. Für jede aktuell ausstehende Nvidia-Aktie werden nach der Kapitalmaßnahme vier Nvidia-Aktien existieren, vorausgesetzt ...

