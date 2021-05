Baoding, China (ots/PRNewswire) - Kürzlich wurde GWM POER, ein Verkaufsschlager von GWM, sukzessive auf der ganzen Welt eingeführt und erreichte im April einen neuen Höchststand bei den Verkäufen. Laut VFACTS-Daten machte GWM POER 3 % der gesamten monatlichen PKW-Verkäufe in Australien und Neuseeland aus, mit einem Anstieg von 50 % im Vergleich zum Vormonat, und belegte damit insgesamt den 8. Platz als der meistverkaufte chinesische Pickup in Australien; außerdem rückte er in Neuseeland im April mit einem Anstieg von 186 % im Vergleich zum Vorjahr in die Top Ten vor.Doch der GWM POER verzeichnet nicht nur einen Boom bei der Marktnachfrage, er hat auch in den wenigen Monaten seit seiner Einführung viele maßgebliche Medienpreise gewonnen. Innerhalb eines Monats nach der Markteinführung in Chile hat der GWM POER die begehrteste Auszeichnung der chilenischen Autoindustrie gewonnen - "Best Pickup of the Year". Vor kurzem nahm der GWM POER an der jährlichen Modellauswahl von Autocar, einer wichtigen Fachzeitschrift in Australien, teil und gewann die Auszeichnung "Best Model of the Year" in der Kategorie Pickup im Wettbewerb mit internationalen Pickup-Marken. Es erhielt viel Lob in einer Reihe von australischen Medien. Zum Beispiel lobte Autocar den GWM POER als "erste Wahl unter den multifunktionalen Pickups" mit "erstaunlichem Fahrerlebnis"; Cars Guide lobte, dass "die Leistung des GWM POER bereits die der Tier-1-Konkurrenzprodukte übertroffen hat"; Carsales verglich den GWM POER sogar direkt mit dem Marktgiganten Ford Ranger und erwähnte lobend, dass "der GWM POER sich völlig von anderen chinesischen Wettbewerbern unterscheidet und den australischen Pickup-Markt gründlich aufrütteln wird".Der Grund für die Popularität des GWM POER bei vielen Verbrauchern in Australien, Neuseeland und anderen Ländern mit einer starken Pickup-Kultur ist das robuste und großzügige äußere Erscheinungsbild des GWM POER in Kombination mit einer Innenausstattung für SUVs. Dadurch wird er zu einer erstklassigen Wahl und einem Luxusmodell. Er hat 3.5T Zugkraft, die beste seiner Klasse und zeigt starke Offroad-Leistung. Ausgestattet mit einem 8AT-Getriebe und einem 2.0T-Hochleistungsmotor mit einer maximalen Leistung von 120 kW und einem maximalen Drehmoment von 400 Nm, läuft er solide und geschmeidig. Außerdem verfügt er über eine exklusive Mehrsprachenerkennung und eine kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone sowie über eine Fülle von Funktionen wie einen adaptiven Tempomaten, eine intelligente Kabine und eine L2-Automatik, um ein sicheres und einfaches Fahren und ein besseres Fahrerlebnis zu gewährleisten.Wie Andrew Collinson, internationaler Leiter des Designs bei GWM, sagte "es kommt nicht von ungefähr, dass chinesische Pickups auf der ganzen Welt beliebt sind". In Zukunft wird GWM POER seine Anstrengungen in Bereichen wie Design, Leistung, Konfiguration, Intelligenz und Sicherheit weiter verstärken, um Produkte zu schaffen, die bei den globalen Nutzern einen hohen Wiedererkennungswert haben, und so sein globales Marktangebot konsolidieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1514893/GWM_POER_wins_both_word_of_mouth_and_sales_with_stunning_product_strength.jpgPressekontakt:Li Pupu+86-13466544432lipupu@dsconsulting.comOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148418/4922025