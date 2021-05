DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Bundestag beschließt Gesetz gegen Steuervermeidung

Der Bundestag hat schärfere Regelungen zur Bekämpfung aggressiver Steuergestaltungen beschlossen, die Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) auf den Weg gebracht hatte. Strategien multinationaler Unternehmen zur Steuervermeidung sollen durch die neuen Regeln des Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie laut Scholz' Ministerium wirksam bekämpft werden. Wie Bundestagsvizepräsdentin Claudia Roth bekantgab, stimmten SPD und Union für den Entwurf, dagegen votierten FDP und AfD. Linke und Grüne enthielten sich.

Baerbock: Ärgere mich selbst am meisten über Fehler bei Nebeneinkünften

Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat am Freitag erneut Reue über ihre zu späte Meldung von Nebeneinkünften gezeigt. Sie habe damals nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie das von ihrer Partei gezahlte Weihnachtsgeld und die Corona-Sonderzahlung auch der Bundestagsverwaltung hätte melden müssen.

350 Beschäftigte des Finanzministeriums müssen Börsengeschäfte melden

Das Bundesfinanzministerium (BMF) will künftig seine Mitarbeiter genauer kontrollieren, wenn sie Börsengeschäfte machen. "Das BMF hat als erstes Ressort ein Compliance-System nach aktuellem Standard geschaffen", erklärte eine Ministeriumssprecherin in Berlin.

Neue Zusammenstöße auf dem Tempelberg in Jerusalem

Auf dem Tempelberg in Jerusalem ist es am Freitag wieder zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei gekommen. Palästinenser hätten Steine auf israelische Sicherheitskräfte geworfen, die daraufhin mit Gegenmaßnahmen begonnen hätten, sagte Polizeisprecher Micky Rosenfeld der Nachrichtenagentur AFP. Die heftigen Zusammenstöße nach dem Freitagsgebet dauerten nach Berichten von AFP-Korrespondenten an.

G7-Runde einigt sich auf Ende der staatlichen Kohlekraftwerk-Finanzierung

Die Gruppe der G7 hat sich nach Angaben des Bundesumweltministeriums auf ein Ende der staatlichen Finanzierung von Kohlekraftwerken im Ausland verständigt. Die Länder seien sich einig, "dass weltweit weitere Investitionen in Kohleverstromung jetzt stoppen müssen", da sie nicht mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar seien, erklärte Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Freitag nach zweitägigen Beratungen mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus Frankreich, Italien, Japan, Kanada, den USA und Großbritannien sowie der EU.

IWF legt 50-Milliarden-Dollar-Plan im Kampf gegen Corona-Pandemie vor

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat der Internationale Währungsfonds (IWF) einen Plan mit einem Finanzvolumen von 50 Milliarden Dollar vorgelegt. Ziel sei es, bis zum Ende des Jahres mindestens 40 Prozent der Weltbevölkerung gegen das Coronavirus zu impfen, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgieva am Freitag beim Welt-Gesundheitsgipfel in Rom. Bis Ende 2022 sollen dann mindestens 60 Prozent der Weltbevölkerung geimpft sein.

US-Häuserpreise steigen weiter bei nachlassenden Verkaufszahlen

In den USA sind im April etwas weniger Häuser als im Vormonat verkauft worden, wobei die Preise von Hoch zu Hoch eilen. Der Verkauf bestehender Häuser gab im April zum März um 2,7 Prozent nach, wie der Immobilienhandelsverband NAR mitteilte. Zum Vorjahreszeitraum entsprach das allerdings einem Anstieg um mehr als einem Drittel, weil damals die Pandemie das Geschäft gelähmt hatte.

Markit: US-Wirtschaft gewinnt im Mai deutlich an Stärke

Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich im Mai kräftig belebt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 68,1 von 63,5 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 61,5 von

Kanada März Einzelhandelsumsatz +3,6% gg Feb

Kanada März Einzelhandelsumsatz ex Kfz +4,3% gg Feb

