The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.05.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.05.2021



ISIN Name

BMG4600H1016 HOPSON DEV. HLDGS HD-,10

BMG4600H1198 HOPSON DEV. (PB/L) HD-,10

CA68622C1086 ORIGEN RESOURCES INC.

DE000DK0HBJ6 DEKA FESTZINS ANL 16/26

DE000NLB84Q3 NORDLB 8 PH.BD. 26/16

SE0008008262 GARO AB

SE0008321293 NIBE INDUSTRIER B

US35906AAK43 FRONTIER COMMUNICTS 2022

US35906AAW80 FRONTIER COMMUNICTS 2022

US68232V4059 ONCONOVA THERAPEUT.DL-,01

XS1072249045 LBBW MTN.R.746

