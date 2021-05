Das so eindeutig wie noch nie ausgeprochene Bitcoin-Verbot durch China (Trading und Mining ist verboten) verhagelt auch an der Wall Street die zuvor sehr ordentliche Stimmung. Mit Chinas Bictoin-Verbot kommen die Kryptowährungen unter Druck. Und die Logik lautet derzeit an den Märkten: entweder es steigt alles - Rohstoffe, Aktien, Kryptowährungen - oder es fällt eben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...