Leichte Kursgewinne verzeichnen aktuell die Titel im Dow Jones-Index . Konsequenz Das Aktienbarometer klettert um 0,43 Prozent. Am Aktienmarkt in den USA zeigen sich die Börsenteilnehmer zur Stunde überwiegend in Kauflaune. Der Dow: /dow-aktie Jones legte leicht um 0,43 Prozent zu.

Den vollständigen Artikel lesen ...