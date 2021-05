DJ PTA-DD: Weng Fine Art AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Monheim am Rhein (pta017/21.05.2021/20:00) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Rüdiger K. Weng A+A GmbH 2 Grund der Meldung a) Position/Status In enger Beziehung Rüdiger K. Weng Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Weng Fine Art AG b) LEI 529900MWSW56LJ8TRZ61 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE0005181606 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) Volumen 25,50 EUR 127.500,00 EUR 25,50 EUR 102.000,00 EUR 25,50 EUR 102.000,00 EUR 25,50 EUR 51.000,00 EUR 25,50 EUR 51.000,00 EUR 25,50 EUR 51.000,00 EUR 25,50 EUR 51.000,00 EUR 25,50 EUR 51.000,00 EUR 25,50 EUR 51.000,00 EUR 25,50 EUR 38.250,00 EUR 25,50 EUR 25.500,00 EUR 25,50 EUR 25.500,00 EUR 25,50 EUR 25.500,00 EUR 25,50 EUR 25.500,00 EUR 25,50 EUR 20.400,00 EUR 25,50 EUR 20.400,00 EUR 25,50 EUR 20.400,00 EUR 25,50 EUR 20.400,00 EUR 25,50 EUR 20.400,00 EUR 25,50 EUR 20.400,00 EUR 25,50 EUR 20.400,00 EUR 25,50 EUR 20.400,00 EUR 25,50 EUR 20.400,00 EUR 25,50 EUR 20.400,00 EUR 25,50 EUR 17.850,00 EUR 25,50 EUR 15.300,00 EUR 25,50 EUR 12.750,00 EUR 25,50 EUR 12.750,00 EUR 25,50 EUR 12.750,00 EUR 25,50 EUR 12.750,00 EUR 25,50 EUR 12.750,00 EUR 25,50 EUR 12.750,00 EUR 25,50 EUR 12.750,00 EUR 25,50 EUR 12.750,00 EUR 25,50 EUR 12.750,00 EUR 25,50 EUR 12.750,00 EUR 25,50 EUR 10.787,00 EUR 25,50 EUR 10.200,00 EUR 25,50 EUR 10.200,00 EUR 25,50 EUR 10.200,00 EUR 25,50 EUR 10.200,00 EUR 25,50 EUR 10.200,00 EUR 25,50 EUR 7.650,00 EUR 25,50 EUR 7.650,00 EUR 25,50 EUR 7.650,00 EUR 25,50 EUR 6.375,00 EUR 25,50 EUR 5.100,00 EUR 25,50 EUR 5.100,00 EUR 25,50 EUR 5.100,00 EUR 25,50 EUR 5.100,00 EUR 25,50 EUR 5.100,00 EUR 25,50 EUR 5.100,00 EUR 25,50 EUR 5.100,00 EUR 25,50 EUR 5.100,00 EUR 25,50 EUR 5.100,00 EUR 25,50 EUR 4.845,00 EUR 25,50 EUR 4.590,00 EUR 25,50 EUR 4.590,00 EUR 25,50 EUR 3.953,00 EUR 25,50 EUR 3.825,00 EUR 25,50 EUR 3.825,00 EUR 25,50 EUR 3.825,00 EUR 25,50 EUR 3.825,00 EUR 25,50 EUR 3.825,00 EUR 25,50 EUR 3.825,00 EUR 25,50 EUR 3.060,00 EUR 25,50 EUR 2.550,00 EUR 25,50 EUR 2.550,00 EUR 25,50 EUR 2.550,00 EUR 25,50 EUR 2.550,00 EUR 25,50 EUR 2.550,00 EUR 25,50 EUR 2.550,00 EUR 25,50 EUR 2.040,00 EUR

May 21, 2021 14:00 ET (18:00 GMT)