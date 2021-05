Eine regelrechte Flut von Meldungen über Insider-Transaktionen kommt am Freitagabend von TUI. Der Chef des Unternehmens, Friedrich-Peter Joussen, hat demnach erneut Aktien verkauft. Unterdessen hat ein alter Bekannter jedoch im großen Stil zugekauft. Sollten Anleger jetzt ebenfalls handeln? DER AKTIONÄR mit den Hintergründen.Joussen hat am Dienstag einen Teil seiner TUI-Aktien auf Xetra verkauft - insgesamt für 302.471 Euro, im Schnitt zu einem Kurs von 5,04 Euro je Aktie. Am Mittwoch verkaufte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...