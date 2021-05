End-to-End 5G Private Network mit Open RAN-Funktionen, Cloud-fähigem 5G Core, Orchestrierung und Analyse sowie einem Ökosystem von Geräte- und Anwendungspartnern

Ban Chang "Silicon Beach" Smart City präsentiert die heutige Technologie in Zusammenarbeit mit 5GCT, Mavenir und Cisco

Mavenir, der Netzwerksoftwareanbieter, der die Zukunft von Netzwerken mit cloud-nativer Software aufbaut, die in jeder Cloud ausgeführt wird und die Art und Weise verändert, wie sich die Welt verbindet, gab heute bekannt, dass es mit National Telecom Public Company Limited (NT), einem staatlichen Telekommunikationsunternehmen, 5GCT, als einem lokalen Partner, der auf die Bereitstellung von End-to-End-5G-Smart-Cities spezialisiert ist, und Cisco Systems (Thailand), einem führenden Netzwerkunternehmen, zusammenarbeitet, um die erste 5G Open RAN Smart City in Ban Chang, Thailand, zu starten.

Die Einführung der 5G Smart City schafft Synergien zwischen öffentlichem und privatem Sektor für eine voll funktionsfähige Smart City. Die Stadt Ban Chang ist an eine Autobahn angeschlossen, die die beiden größten Städte Thailands verbindet: Pattaya und Bangkok. Der Standort befindet sich in unmittelbarer Nähe des internationalen Flughafens U-Tapao, der Industriezone Map Ta Phut und der neuen geplanten Ban Chang Smart City, die eine strategisch wichtige Infrastruktur für die digitale Wirtschaft in Thailand und den Eastern Economic Corridor (EEC) darstellen. Diese Umstände machen Ban Chang zur perfekten Stadt, um 5G-Anwendungsfälle für Industrieroboter, Fabrikautomation, Fern-Telemedizin, Luftfahrt, Logistik und Landwirtschaft zu nutzen. Branchenführer bezeichnen die Entwicklung als "Silicon Beach" Asiens.

Das private 5G-Privatnetz von Ban Chang Smart City arbeitet im Millimeterwellenspektrum (mmWave). Ein Spektrum, das sich ideal für ein Netzwerk eignet, das Internet of Thing (IoT) Sensoren, Drohnen und Smart Pole betreibt. All diese Anwendungen erfordern eine schnelle Datenaufwärtsverbindung als dem Kernstück für Echtzeitanalysen und Stadtmanagement.

Mavenir stellte eine cloud-native, auf offener Architektur basierende Private Network-Lösung bereit, mit der TOT1 das Versprechen von 5G erfüllen konnte. Die softwarebasierte Plattform ermöglichte die Umwandlung des privaten Netzwerks für mobile Kommunikation in eine vollständig virtualisierte Umgebung, in der Geräte, Anwendungen und Dienste in einem automatisierten Netzwerk mit offener Architektur, Containern und künstlicher Intelligenz (KI) ausgeführt werden. Mavenirs durchgängiges 5G Open RAN, Millimeterwellenradio (mmWave) und 5G Core mit Open API-Technologiestandards, synchron mit den Cloud-nativen Lösungen, die private On-Premise-Anwendungen unterstützen, liefern Smart City-Konzepte wie Echtzeitdiagnose von Verkehr, öffentlicher Sicherheit, Digital Signage und sensiblen Umgebungsbedingungen.

Der IP-Transportinfrastrukturanbieter von TOT und ein wichtiger Mavenir-Technologiepartner, Cisco, stellten Switching-Hardware und Anwendungsdienste bereit, um die "intelligenten" Komponenten der 5G-Lösung zu ermöglichen.

Aniruddho Basu von Mavenir, GM der Emerging Business Unit, sagte: "Wir sind stolz darauf, Teil dieses ehrgeizigen 5G-Projekts zu sein, bei dem eine ganze Stadt mit einer Reihe parallel laufender 5G-Anwendungen verbunden ist. Die Konnektivität ist das Herzstück dieser Bereitstellung das Zusammenbringen von Menschen, Gemeinden, staatlichen Behörden und Institutionen sowie von Dienstleistungen des Privatsektors durch von staatlichen Stellen stammenden Daten kombiniert mit neuen Daten, die über das Internet der Dinge (IOT), Sensoren, Drohnen erfasst wurden, und mit extern gesammelte Daten. Das gelingt, indem diese umfassend für ein optimiertes Stadtmanagement und als Informationsquelle für die Bürger analysiert werden."

Shannon Kalayanamitr, Chief Executive Officer bei 5GCT, kommentierte die Ankündigung wie folgt: "Bei 5GTC sind wir bestrebt, das Potenzial Thailands durch Hochgeschwindigkeits-5G zu stärken. Die Partnerschaft mit Mavenir als Infrastrukturanbieter ermöglicht es uns, eine robuste, sichere und zuverlässige 5G Private Network-Infrastruktur für Unternehmen bereitzustellen, einschließlich Smart City-Anwendungen, Industrie 4.0-Anwendungen automatisierte Industrie und moderne Medizin."

Taweewat Chantaraseno, Geschäftsführer von Thailand Indochina, Cisco Systems (Thailand), sagte: "Wir freuen uns, Teil der ersten 5G Smart City in Thailand zu sein. Durch die Partnerschaft mit Mavenir und Cisco Connected Communities Infrastructure (CCI) kann der Host von Smart City ein einziges sicheres Kommunikationsnetzwerk erstellen, um alle Anforderungen zu erfüllen, die einfacher zu implementieren und von Ende zu Ende zu verwalten sind. Dies reicht von intelligenten Kiosken und WLAN im Freien bis hin zu intelligenter Straßenbeleuchtung, Parkraumerwaltung, Abfallentsorgung und vielem mehr. Die intelligente Stadtinfrastruktur ermöglicht den Bewohnern der Stadt Effizienz, Kostensenkung und ein verbessertes Wohnen, und die Plattform für die Netzwerkinfrastruktur trägt zur Schaffung dieser Effizienz bei.

1 TOT und CAT Telecom haben sich kürzlich unter National Telecommunications Public Company Limited (NT), einem Telekommunikationsdienstleister der thailändischen Regierung, zusammengeschlossen

