Während die Aktienindizes weiter um ihre Richtungsentscheidung ringen, basteln die Einzelwerte bereits an ihrem Boden und damit an einem Trendwechsel. BYD wird in den Hang Seng aufgenommen, Tesla laboriert medientechnisch an seinem Bitcoin-Exposure, und Nel ASA sowie Plug Power sammeln charttechnische Kraft für einen neuen Anstieg.Diesen Rückenwind kann die Aktie von BYD (CNE100000296) gut gebrauchen: Sie wird zum 07.06.2021 mit zwei weiteren Unternehmen in den Hang Seng Index aufgenommen. Damit sind dann 58 Aktien im Index enthalten, im nächsten Jahr soll diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...