NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat sich der Dow Jones Industrial am Freitag etwas weiter von seinen jüngsten Verlusten erholt. Die tags zuvor aber noch stark gestiegenen Technologiewerte-Indizes rutschen im Handelsverlauf ins Minus. Zum Wochenschluss mieden die Anleger die Wachstumstitel, nachdem der Präsident der regionalen Notenbank (Fed) von Philadelphia, Patrick Harker, die Anleger etwas verunsichert hatte. Vor dem Hintergrund der allgemeinen Inflationssorgen vertrat dieser die Auffassung, dass die Fed eher früher als später über eine Reduzierung der Anleihekäufe zur Stützung der Wirtschaft sprechen sollte.

Der US-Leitindex Dow schaffte am Ende ein Plus von 0,36 Prozent auf 34 207,84 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Minus von 0,51 Prozent. Sorgen um die Inflations- und Zinsentwicklung hatten das Börsenbarometer insbesondere am Mittwoch deutlich belastet.

Der marktbreite S&P 500 bewegte sich am Freitag letztlich mit minus 0,08 Prozent auf 4155,86 Punkte kaum vom Fleck. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,61 Prozent auf 13 411,74 Punkte./la/he

