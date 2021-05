Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 21 mai/May 2021) Clearmind Medicine Inc., the issuer resulting from a Fundamental Change of Cyntar Ventures Inc. (CYN), has been approved for listing.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Clearmind develops novel psychedelic medicine based treatments to solve widespread, yet underserved health problems. With solid medical management and IP-protected treatments, the company aims to better the lives of millions of people.

Clearmind Medicine Inc., l'émetteur résultant d'un changement fondamental de Cyntar Ventures Inc. (CYN), a été approuvé pour inscription.

Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Clearmind développe de nouveaux traitements basés sur la médecine psychédélique pour résoudre des problèmes de santé répandus mais mal desservis. Avec une gestion médicale solide et des traitements protégés par IP, l'entreprise vise à améliorer la vie de millions de personnes.

Issuer/Émetteur: Clearmind Medicine Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): CMND Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 29 225 000 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 8 460 000 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 185053 10 5 ISIN : CA 185053 10 5 6 Old/Vieux CUSIP& ISIN: 23258C104/CA23258C1041 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 26 mai/May 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 octobre/October Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.

