DGAP-News: 1&1 Drillisch Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vertrag/Strategische Unternehmensentscheidung

1&1 Drillisch Aktiengesellschaft: Abschluss einer National Roaming Vereinbarung zwischen 1&1 Drillisch und Telefónica



21.05.2021 / 23:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1&1 Drillisch AG: Abschluss einer National Roaming Vereinbarung zwischen 1&1 Drillisch und Telefónica Maintal, 21. Mai 2021. Die Drillisch Online GmbH (?1&1 Drillisch"), eine hundertprozentige Konzerntochter der 1&1 Drillisch AG, hat heute mit der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (?Telefónica") eine langfristige National Roaming Vereinbarung geschlossen. Als Teil der Gesamteinigung werden die von 1&1 Drillisch initiierten noch laufenden Price Review Verfahren eingestellt. Diese Vereinbarung basiert auf einer am 15. Februar 2021 geschlossenen Grundlagenvereinbarung, in der sich die Parteien zum Abschluss einer National Roaming Vereinbarung verpflichtet haben. Basis der Vereinbarung ist eine Verpflichtungszusage von Telefónica im Rahmen der EU-Fusionsfreigabe des Zusammenschlusses mit E-Plus im Jahr 2014. Die Europäische Kommission hat die Einhaltung dieser Zusagen von Anfang an eng überwacht und war einer der Garanten für den erfolgreichen Vertragsabschluss. Die National Roaming Vereinbarung hat eine Grundlaufzeit bis zum 30. Juni 2025. 1&1 Drillisch hat das Recht, die anfängliche Laufzeit einseitig bis zum 30. Juni 2029 zu verlängern. Anschließend ist auf Wunsch von 1&1 Drillisch eine weitere Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2034 möglich. Die National Roaming Vereinbarung sieht jährlich sinkende Preise vor, die rückwirkend ab Juli 2020 auch für den laufenden MBA MVNO-Vertrag gelten. Diese Preise sind niedriger als die zuletzt unter dem MBA MVNO-Vertrag von Telefónica abgerechneten Preise. Bei der ersten Verlängerungsoption bis Juni 2029 bestimmen sich die Preise nach festen Regeln. Danach bleibt Telefónica verpflichtet, diskriminierungsfreie Preise anzubieten. Sämtliche Preise können von 1&1 Drillisch zu einem frei bestimmbaren Termin einmal jährlich weiterhin in einem Preisüberprüfungsverfahren (Schiedsgutachterverfahren), dessen Regeln und Fristen präzisiert wurden, überprüft werden. 1&1 Drillisch kann die benötigten Kapazitäten künftig mehrmals im Jahr innerhalb der vertraglich festgelegten Bandbreite reduzieren oder erhöhen. Das Startdatum für National Roaming wird von 1&1 Drillisch parallel zum Start des 1&1 Drillisch-Mobilfunknetzes festgelegt. Ab diesem Zeitpunkt erhalten alle Neukunden und alle auf das Netz von 1&1 Drillisch migrierten 1&1 Drillisch Kunden, Zugang zum 5G-Netz von 1&1 Drillisch sowie in noch nicht ausgebauten Gebieten automatisch per National Roaming diskriminierungsfreien Zugang zum 2G- und 4G-Mobilfunknetz von Telefónica. Ab dem 1. Januar 2026 gelten in bestimmten städtischen Gebieten, die bis dahin vom 5G Netz von 1&1 Drillisch versorgt werden sollen, Beschränkungen beim Zugang zu 4G-National Roaming im Telefónica-Netz, wobei eine Mindestversorgung von bis zu 50 Mbit/s immer sichergestellt ist. Die vereinbarten National Roaming Leistungen komplementieren das besondere Innovationspotential des 5G-Netzes von 1&1 Drillisch. 1&1 Drillisch Kunden, die derzeit auf dem Telefónica Netz aktiviert sind, werden nach dem Start des 5G-Netzes von 1&1 Drillisch innerhalb einer vertraglich definierten Übergangszeit sukzessive migriert und haben bis dahin weiterhin 2G-, 4G- und 5G-Zugang im Telefónica Mobilfunknetz. Der gesicherte Zugang zu National Roaming ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg von 1&1 Drillisch zum vierten Mobilfunknetzbetreiber. Maintal, 21. Mai 2021 1&1 Drillisch AG

Der Vorstand Über die 1&1 Drillisch AG

Die 1&1 Drillisch AG ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Maintal. Das Unternehmen gehört zum Konzernverbund der United Internet AG. 1&1 Drillisch bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Mobilfunk- und Breitband-Zugängen an. Außerdem attraktive Bundle-Produkte aus Mobilfunk und Festnetz sowie Mehrwert-Anwendungen wie Heimvernetzung, Online-Storage, Video-on-Demand, Smart Home-Lösungen oder IPTV. Über die beiden hundertprozentigen Tochtergesellschaften 1&1 Telecommunication SE und Drillisch Online GmbH nutzt 1&1 Drillisch einen starken Vermarktungsansatz, mit dem der Markt umfassend und zielgruppenspezifisch erschlossen wird: Während 1&1 Value- und Premiumsegmente adressiert, sprechen die Discount-Marken des Konzerns unter dem Dach der Drillisch Online GmbH wie smartmobil.de, yourfone, winSIM, DeutschlandSIM oder simplytel eine preisbewusste Zielgruppe an. Disclaimer: Diese Meldung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der 1&1 Drillisch AG beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unserer Gesellschaft, wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Ansprechpartner

Oliver Keil

Head of Investor Relations

Mail: ir@1und1-drillisch.de

21.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de