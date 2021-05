DJ PTA-Adhoc: CO.DON AG: EU-weit zugelassenes Arzneimittel erhält Votum für Indikationserweiterung zum Einsatz bei Jugendlichen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Teltow (pta020/21.05.2021/23:59) - Teltow / Leipzig, 21. Mai 2021 - Die CO.DON AG ((ISIN: DE000A1K0227)) erhielt heute das positive Votum des CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) der EMA (European Medicines Agency) über die Genehmigung der Anzeige zur Indikationserweiterung des EU-weit zugelassenen Humanarzneimittels "Spherox - Sphäroide aus humanen autologen Matrix-assoziierten Chondrozyten" für den Einsatz bei Jugendlichen.

Die Beurteilung des CHMP ist Grundlage der Entscheidung der Europäischen Kommission über die EU-weite Zulassung der Indikationserweiterung. In der Vergangenheit folgte die Europäische Kommission in der ganz überwiegenden Zahl der Anträge den Empfehlungen des CHMP.

Mit der erweiterten Indikation für die EU ist die Behandlung von symptomatischen Gelenkknorpeldefekten der ICRS Grade III oder IV der Femurkondyle und der Patella des Knies bei Defektgrößen von bis zu 10 cm² zusätzlich zu erwachsenen Patienten nun auch bei Jugendlichen mit geschlossener Wachstumsfuge möglich.

