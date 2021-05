- Relay erwarb Ende März 2021 Cybeats, ein Unternehmen für Cybersicherheit

- Die Cybeats-Plattform ist jetzt im Handel erhältlich, einschließlich des Produkts SBOM Studio, und mehrere Pilotprojekte in der Sicherheits- und Medizinprodukteindustrie werden durchgeführt

- Cybeats bietet Herstellern von IoT-(Internet of Things)-Geräten eine beispiellose Cybersicherheit von der Designphase über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg - zu den Anwendungsfällen gehören kritische Infrastrukturen, Medizin, Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation und die Automobilbranche

- Die Executive Order (EO) der Biden-Administration vom 12. Mai 2021[i] veröffentlicht eine Cybersicherheitsrichtlinie zur Verbesserung der Software-Lieferkette mit einer Software Bill of Materials (SBOM)

- Chris Blask, Erfinder der ersten kommerziellen Firewall- und Digital Software Bill of Materials, und Chuck Brooks, zweimaliger Presidential Appointee und Vordenker für Cybersicherheit, sind als strategische Berater hinzugekommen

- Die jüngsten Cyberangriffe auf SolarWinds (NYSE:SWI)[ii], die Colonial Pipeline und Tesla (NASDAQ:TSLA)[iii] verdeutlichen den dringenden Bedarf und erlangten große Aufmerksamkeit

Toronto, 21. Mai 2021 - Relay Medical Corp. ("Relay" oder das "Unternehmen") (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2) berichtet über den Abschluss der Integration der neu erworbenen Firma Cybeats Technologies und beginnt mit dem kommerziellen Scale-out.

Relay hat die Übernahme von Cybeats Ende März 2021 abgeschlossen#_edn4 und ist seitdem mit der Integration des Unternehmens und der Skalierung der Plattformlösung zur Bewältigung der Marktnachfrage beschäftigt. Im Rahmen dieser Transaktion wurde SBOM weltweit mehr Aufmerksamkeit gewidmet und die Lieferkette der Software muss gemäß den Vorgaben der EO des Weißen Hauses vom 12. Mai verfolgt und überwacht werden. Das Unternehmen hat das Entwicklungsteam schnell erweitert, um die Kommerzialisierung von Cybeats zu beschleunigen und die Ressourcen für die Geschäftsentwicklung zur Unterstützung der Vertriebsaktivitäten zu erhöhen.

"Allein in der letzten Woche wurde unsere Vision von zwei der weltweit angesehensten Spezialisten für Cybersicherheit und dem US-Präsidenten unterstützt. Dies ist die Gegenwart und Zukunft der Cybersicherheits-Branche, und die Welt schaut zu", sagte Yoav Raiter, CEO von Relay Medical Corp. "Wir haben aus erster Hand Erfahrung mit dem notwendigen Maß an Schutz und Intelligenz, die für unsere Point-of-Care-Biosecurity-Plattform erforderlich sind, und freuen uns jetzt mit Cybeats an Bord, den Wert der Lösung auf andere kritische Branchen auszuweiten."

Die Cybeats-Plattform ist jetzt mit drei Pilotprodukten im Handel erhältlich.[v] Zu den ersten Pilotprojekten gehören zwei mittelständische Unternehmen mit Sitz in Nordamerika und ein multinationales IoT-Unternehmen aus verschiedenen Marktsegmenten.

"Wenn es um die Bewertung des Sicherheitsrisikos von vernetzten Geräten geht, werden sie oft vorzeitig auf den Markt gebracht. Diese Geräte, die ohne integrierte Sicherheit oder ordnungsgemäße Sorgfalt und Patching, um Schwachstellen zu beheben, entwickelt wurden, sind hilflos gegen moderne Angriffe", sagte Dmitry Raidman, CTO von Cybeats. "Hier leistet die Cybeats-Plattform am meisten, da sie als Dachlösung bereitgestellt wird, um die Sicherheit durch Design, Entwicklung und Lebensdauer des Geräts zu erhöhen."

SBOM StudioTM -Produktangebot

Das SBOM StudioTM-Produkt von Cybeats ermöglicht die Überwachung und Analyse der Cybersicherheit aller Komponenten während der Konstruktions- und Fertigungsphase und stellt sicher, dass vernetzte Geräte mit sicheren Softwarekomponenten ("Security by Design") und auf dem höchsten Sicherheitsniveau entwickelt wurden, bevor sie kommerziell auf den Markt gebracht werden. Nach der Bereitstellung von Geräten überwacht und schützt der Cybeats-Agent weiterhin den Zustand des Geräts, um sicherzustellen, dass zukünftige Angriffe automatisch erkannt und aufgehoben werden.

Die fortschrittliche Sicherheitsplattform von Cybeats wurde entwickelt, um hochgeschätzte vernetzte IoT- und Operational Technology (OT) zu schützen, einschließlich medizinischer, kritischer Infrastruktur, Industrieausrüstung, Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation und Automobilgeräten. Die Lösung von Cybeats ist in das Gerät integriert und kombiniert Bedrohungsdaten mit Situationsbewusstsein, um Angriffe innerhalb von Sekunden zu erkennen und zu eliminieren und Sicherheitsexperten in Echtzeit zu warnen, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass der kritische Betrieb des angegriffenen Geräts ohne Unterbrechung fortgesetzt wird.

Die Funktionen der IoT-Sicherheitsplattform von Cybeats erstrecken sich über die sofortige Erkennung und Minderung von Angriffen, die Geräteherstellern die Möglichkeit bieten, Sicherheitsfehler während der Designphase des Produkts zu erkennen und zu beheben, und die Endbenutzer mit Flottenmanagement-Tools wie sicheren Firmware-Updates auszustatten. Die Plattform ist um ein benutzerfreundliches Dashboard zur frühzeitigen Erkennung von Schwachstellen während der Entwicklung herumgebaut und unterstützt die Bereitstellung eines zuverlässigen Geräts, das den Prinzipien der Sicherheit durch Design entspricht. Hersteller können die Plattform nahtlos auf eine Weise integrieren, die es ihnen ermöglicht, Cybersicherheitsdienste zu monetarisieren und Sicherheitsexperten wertvolle Einblicke in die Sicherheit zu geben, wodurch der Overhead reduziert und die forensische Datenerfassung für die Remote-Analyse böswilliger Angriffe automatisiert wird. So können Kunden von Cybeats zeitnah und kostengünstig ein hohes Maß an Sicherheit in das Gerät integrieren.

Markt und Chancen

Hochkarätige Cyber-Angriffe wie die auf die Colonial Pipeline,[vi] SolarWinds (NYSE:SWI)[vii] und Tesla (NASDAQ:TSLA)[viii] haben einen Nerv getroffen. Allein die Verletzung von SolarWinds betraf mindestens 100 US-Unternehmen, 9 Bundesbehörden und 6 EU-Institutionen; sie unterstreichen die dringende Notwendigkeit einer wirksamen Durchsetzung der Cybersicherheit für Unternehmen und kritische Infrastrukturen weltweit.[ix]

Die FDA hat darauf hingewiesen, dass die Cybersicherheit von Medizinprodukten ein Schlüsselaspekt der Zulassungen sein wird, um Patienten und Privatsphäre zu schützen. Darüber hinaus wird mit dem Vormarsch von Telemedizin- und Ferndiagnosegeräten während der COVID-19-Pandemie erwartet, dass der Markt für medizinische Cybersicherheit deutlich wachsen wird.

In einer dringenden und notwendigen Reaktion erließ Joe Biden eine Executive Order zum Schutz der Cybersicherheit der Nation.#_edn10 Das Mandat stellt die Cybersicherheit für die Bundesregierung an oberste Stelle und führt dazu, dass alle Bundesinformationssysteme die in der Verfügung festgelegten Standards und Mindestanforderungen übertreffen.

Die Verfügung fordert in erster Linie, die Integrität von Software-Lieferketten durch die Anforderung einer Software Bill of Materials (SBOM) zu verbessern, einer Lösung, die bereits das Herzstück der Cybeats-Plattform darstellt.[xi]

Nach dem Beispiel der Regierung Biden beschleunigen auch die Regulierungsbehörden in Europa die Einführung von Vorgaben; sie drängen Hersteller von IoT-Geräten, "intelligente" Verbraucherprodukte zu sichern, die mit dem Internet verbunden sind, wie Fernseher, Kameras, tragbare Fitness-Tracker, Smart-Home-Assistenten und Haushaltsgeräte. Eine neue behördliche Anforderung der britischen Regierung verpflichtet IoT-Hersteller, Kunden über die Dauer zu informieren, für die ein Smart Device notwendige Sicherheits-Software-Updates erhält.[xii]

Der schnell wachsende IoT-Sicherheitsmarkt peilt 73 Milliarden Menschen mit einem CAGR von 31 % an,[xiii] was durch die Verfügung des Weißen Hauses vom 12. Mai weiter angekurbelt wird. Die Einführung von vernetzten IoT-Geräten wird sich bis 2025 voraussichtlich auf 55 Milliarden verdreifachen.[xiv] Viele dieser vernetzten Geräte sind anfällig für Malware-Angriffe, da sie nicht für SBOM oder moderne Angriffe konzipiert sind. Cybeats ist bereit, von den unmittelbaren Marktbedürfnissen und den neu vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen zu profitieren.

Aktuelle Nachrichten

Anfang dieses Monats kündigte Relay die Einstellung der Pioniere der Cybersicherheit und wichtigen Meinungsführer Chuck Brooks und Chris Blask an.

Chuck Brooks, der Gründungsmitglied des Department of Homeland Security war, hat erklärt, wie "die Cybeats-Plattform als Security Operations Center (SOC) als Service fungiert und kontextbezogene Bedrohungsinformationen und ein außergewöhnliches Dashboard bereitstellt, das einfach zu bedienen ist. Ein wichtiger Vorteil des Cybeats-Ansatzes ist die Fähigkeit, schnell auf einen Angriff zu reagieren und die Ausfallzeit des Geräts zu begrenzen."[xv]

Chris Blask, Erfinder der Firewall und zuletzt der Digital Bill of Materials, stellt fest, dass "der Begriff ‚Software Bill of Materials (SBOM)', der in der Verfügung des Präsidenten der vergangenen Woche verwendet wird, eine signifikante Veränderung in den Bereichen Cybersicherheit und Lieferkette darstellt. Das Cybeats-Team hat sich auf die Entwicklung der operativen Tools für die Anwendung von SBOMs konzentriert und diese Listen von Softwarekomponenten mit der Telemetrie über Software kombiniert, die in bestimmten geschäftlichen, technischen und Bedrohungsumgebungen ausgeführt wird."[xvi]

Mehr Informationen über Cybeats und das vollständige Lösungsangebot erhalten Sie unter http://www.cybeats.com.

Cybeats ist eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von Relay Medical Corp.

Medienanfragen richten Sie bitte an: Destine Lee: media@relaymedical.com | 647-872-9982

Registrieren: Für weitere Informationen über Relay oder um sich auf der Mailingliste des Unternehmens registrieren zu lassen, besuchen Sie bitte: https://www.relaymedical.com/news

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein technologisches Innovationsunternehmen mit Sitz in Toronto (Ontario, Kanada), das über ein Team von kanadischen Experten verfügt, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Technologien in den Bereichen Diagnostik, KI-Datenanalyse und IoT-Sicherheit gerichtet ist.

Internet: www.relaymedical.com

Kontakt:

W. Clark Kent

President

Relay Medical Corp.

Büro: 647-872-9982 DW 2

TF: 1-844-247-6633 DW 2

E-Mail:investor.relations@relaymedical.com

Bernhard Langer

EU Investor Relations

Relay Medical Corp.

Büro: +49 (0) 177 774 2314

E-Mail: blanger@relaymedical.com

Kontakt:

Büro: 647-872-9982

Gebührenfreie Rufnummer/Fax:

1-844-247-6633

E-Mail: info@relaymedical.com

65 International Blvd. Suite 202

Etobicoke, Ontario M9W 6L9

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie "planen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersehen", "schätzen" und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten in Bezug auf behördliche Genehmigungen, einschließlich jener der CSE.. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die Kommerzialisierungspläne für die in dieser Pressemitteilung beschriebene Technologie zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder in dem hierin beschriebenen Zeitrahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58541



