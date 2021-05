Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Am 17. Mai nahmen die beiden Verwaltungsorgane der West (Chongqing) Science City in der westchinesischen Stadt Chongqing offiziell den Betrieb auf, was laut der Chongqing High-Tech Development Zone einen wichtigen Meilenstein und eine neue Phase in der Entwicklung des Projekts markiert.Seit dem Beginn der Entwicklung des Wirtschaftskreises Chengdu-Chongqing haben sich die beiden Orte zusammengetan, um eine westliche Science City aufzubauen. Als wichtiger Wachstumsmotor für die Region ist die Science City eine wichtige Plattform für die Region, um ein Innovationszentrum mit nationalem Einfluss aufzubauen.Seit dem Baubeginn der Science City im September 2020 haben die lokalen Regierungen die Flächenplanung abgeschlossen, mit dem Bau von 17 Wissenschafts- und Technologieplattformen wie dem Chinese Academy of Sciences Chongqing Science Center begonnen und Verträge mit 135 Industrieprojekten wie dem UMEC unterzeichnet. Insgesamt 84 große Infrastrukturprojekte wie die Science Avenue und das Science Valley befinden sich in unterschiedlichen Stadien der Entwicklung.Im März dieses Jahres veröffentlichte die Science City außerdem eine Reihe von Maßnahmen, um Fachkräfte aus aller Welt anzuziehen, mit unterstützenden Maßnahmen in den Bereichen Personalwesen, Innovation, Industrie und Finanzen, um hochrangige innovative Fachkräfte anzuziehen. Die Daten zeigten, dass die Science City mehr als 3.000 Fachkräfte in verschiedenen dringend benötigten Bereichen eingeführt hat.Mit Blick auf die Zukunft wird sich die Science City darauf konzentrieren, ihre wissenschaftlichen Fähigkeiten zu steigern, indem sie Plattformen einrichtet, um Fachleute anzuziehen, das Geschäfts- und Lebensumfeld verbessert und die Entwicklung eines umfassenden Wissenschaftszentrums fördert.In der Stadtplanung wird die Science City organisch Wissenschaft und Technologie, Geisteswissenschaften und Ökologie integrieren, um eine moderne neue Stadt zu errichten, die zum Wohnen, Arbeiten, Studieren und Reisen geeignet ist. Innovationen werden genutzt, um die Entwicklung des Wirtschaftskreises Chengdu-Chongqing zu fördern.Darüber hinaus werden unterstützende Anstrengungen unternommen, um die Science City zu einer Heimat für Wissenschaftler und einer Stadt für Unternehmer sowie zu einem Innovationszentrum mit nationalem Einfluss auszubauen.Pressekontakt:Frau TanTel.: 86-10-63074558Original-Content von: Chongqing High-tech Development Zone, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155964/4922085