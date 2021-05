Die Aktie des Hamborner REIT (WKN: A3H233) hat ein Highlight in diesem Jahr bereits hinter sich: Das Management hat die diesjährige Dividende schließlich bereits an die Investoren ausgezahlt. Gemessen an einer Jahresdividende von 0,47 Euro und einem aktuellen Kursniveau von ca. 9,16 Euro (20.05.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen) gäbe es übrigens weiterhin eine nette Dividendenrendite von 5,12 %. Nur mal so am Rande, das könnte ja schließlich attraktiv sein. Dass die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...