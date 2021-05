Diese Woche wie in den letzten beiden Wochen: Kurssteigerungen, an einem Tag wieder unter 15.000 Punkten. Und danach wieder schnelle Erholung, einsetzende Käufe bringen den Markt schnell wieder in Rekordnähe. Wie lange der Markt noch die Stärke besitzt nach einem Durchbrechen psychologisch wichtiger Marken die Trendwende am selben Tag zu schaffen, ist die Frage. Oder ob es endlich wieder mal einen kräftigen Schub nach oben gibt, ohne direkt wieder Gewinnmitnahmen auszulösen. Sollte langsam wieder mal eine klare Richtung geben: Charttechniker sprechen von zumindest mittelfristigen Aufwärtstrends ...

