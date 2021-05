Der Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy hat im Jahr 2021 das beste Startquartal der Unternehmensgeschichte verzeichnet und vor Kurzem die Prognose bestätigt. In den ersten drei Monaten stieg der Umsatz um 5,4 Prozent auf knapp 17 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA konnte sogar auf 2,35 Millionen Euro nahezu verdreifacht werden. Im Gespräch mit dem AKTIONÄR sprach SFC-Energy-CEO Dr. Peter Podesser von einer "ungebrochenen Nachfrage". Gerade in Asien will das Unternehmen kräftig Gas geben.Dr. ...

