In der Woche vom 17.05. bis 21.05.2021 (Kalenderwoche 20) hat die Zeichnungsphase für die erste Mittelstandsanleihe des SV Werder Bremen begonnen - und das obwohl noch nicht feststeht, in welcher Liga die Werderaner in der kommenden Saison spielen werden. Anleger haben allerdings bis zum 01. Juni 2021 die Möglichkeit, die Werder-Anleihe 2021/26 (ISIN DE000A3H3KP5) ab einer Summe von 1.000 Euro zu zeichnen. Spätestens dann steht auch die Liga-Zugehörigkeit des norddeutschen Traditionsvereins sowie der Zinskupon der Anleihe (zwischen 6,00% und 7,50% p.a.) fest. Klaus Filbry, Vorstand der Werder-Geschäftsführung, hat dem Anleihen Finder in dieser Woche in einem ausführlichen Gespräch die Vorteile der Marke Werder Bremen sowie die Zukunftsperspektiven des Vereins dargestellt.

Die Pläne für eine neue Anleihe des bereits feststehenden Bundesliga-Absteigers Schalke 04 werden ebenfalls immer konkreter. Die Königsblauen kündigen die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 15,893 Mio. Euro an und erwarten für die kommende Woche die Billigung des Wertpapierprospekts. Dann sollen auch weitere Details und Konditionen der Anleihe bekanntgegeben werden. Zunächst soll es ein Umtauschangebot an Inhaber der Schalke-Anleihe 2016/21 geben, bevor es ein öffentliches Angebot geben wird. Die neue Schalke-Anleihe dient der Rückzahlung eben jener im Juli fälligen Anleihe 2016/21. Die hep global GmbH hat ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H3JV5) vollständig im Volumen von 25 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Debüt-Anleihe ...

