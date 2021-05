Unterföhring (ots) - Die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Sonne strahlt in dieser Woche besonders hell: Mit herausragenden 20,2 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) im Schnitt feiert der Marktführer am Morgen die beste Woche seit April 2007. Dreimal wurde die 20-Prozent-Marke übertroffen: Am Dienstag, 18. Mai 2021 mit 21,0 Prozent sowie am Freitag, 21. Mai 2021 mit 21,2 Prozent Marktanteil. Noch besser lief es am Mittwoch, 19. Mai 2021 für die Morning Show mit 22,4 Prozent Marktanteil - der beste Wert seit 2010."SAT.1-Frühstücksfernsehen" - montags bis freitags, 5:30 bis 10 Uhr in SAT.1 und auf Joyn, produziert von MAZ & MORE TV Produktion.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence / Erstellt: 22.05.2021 (18.-22.5.2021 vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Christiane MaskeCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: christiane.maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4922138