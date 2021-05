Plug Power ist derzeit so etwas wie die Aktie der Stunde. Allein in den vergangenen zehn Tagen hat sich der Kurs um 51 Prozent verbessert! Eine wirklich atemberaubende Performance. Und auch eine kleine Entschädigung für alle Plug Power-Aktionäre, die in den vergangenen Monaten wirklich heftige Rückschläge hinnehmen mussten. Damit scheint die Überflieger-Aktie aus 2020 jetzt wieder in der Spur zu laufen, ...

