Hohes Interesse an Verbund hält an. Starke Nachfrage vonseiten der ESG-Investoren treibt die Wertpapiere trotz schwachem Start im 1. Quartal. Der Vorstand gibt aber einen positiven Ausblick auf das Gesamtjahr.Verbund (AT0000746409) ist ein echter ESG-Darling geworden. Die weltweite Nachfrage nach nachhaltigen Strategien ist so gross geworden, dass die Anbieter entsprechender Fonds und strukturierter Produkte inzwischen häufig in die Verlegenheit kommen, dass nicht mehr genügend attraktive Wertpapiere am Markt verfügbar sind. Die besonderes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...