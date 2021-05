von Klaus Schachinger, €uro am SonntagGeld für Investitionen bringt auch der Ausstieg aus dem Glasfaser-Joint-Venture mit der staatlichen Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Von Enels 50-Prozent-Anteil gingen zehn Prozent an CDP und 40 an Macquarie Infrastructure & Real Assets. Macquarie zahlte 2,12 Milliarden Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...