von Andreas Hohenadl, Euro am Sonntag In wenigen Monaten ist es so weit: Dann jährt sich der Börsengang der Deutschen Telekom zum 25. Mal. Das Ereignis löste - begleitet von einer großen Werbekampagne - bei den Deutschen eine regelrechte Aktien-Euphorie aus. Befeuert wurde diese in den folgenden Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...