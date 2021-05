Carglass bringt in seinen Service-Centern eine rein elektrische Ersatzautoflotte auf die Straße. Seit Anfang Mai werden die ersten 85 von 121 Renault Twingo Electric Vibes im Carglass-Design an die Service-Center übergeben. Geladen werden die Stromer mittels mobiler Ladestationen mit einer Leistung von bis zu 22 kW. Carglass verfügt über 345 Service-Center im ganzen Bundesgebiet und will bis zum Jahr ...

