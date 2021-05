Die Edelmetalle divergierten in dieser Handelswoche deutlich. Während Gold stärker und Silber etwas zulegen konnten, gaben Palladium und noch stärker Platin deutlich nach. Im Vergleich zu Bitcoin erwiesen sie sich jedoch alle als relativ stabil. Das Silber sich in dieser Situation eher an Gold orientiert, ist dabei mehr als eine Fußnote wert.Gold weiter aufwärtsIn der abgelaufenen Handelswoche beruhigten sich zunächst die zuvor aufgekommenen Zinsängste. Die Rendite der 10-jährgen US-Treasury blieb per saldo mit 1,64 % ...

Den vollständigen Artikel lesen ...