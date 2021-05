Die 2021-Edition der immer beliebter werdenden Programmiersprache Rust ist für Oktober 2021 angesetzt. Enthalten sind Neuerungen, die vor allem auf eine bessere UX abzielen - wie gewohnt alles maximal kompatibel mit dem Rest des Ökosystems. Rust ist eine moderne Programmiersprache, deren Fokus auf Thread-Safety und Performance liegt. Anders als in vielen sogenannten Higher-Level-Programmiersprachen gibt es in Rust weder Garbage Collection noch Virtual Machine. Stattdessen adressiert Rust bekannte Probleme alteingesessener Low-Level-Programmiersprachen wie C oder C++. Mit einigem Erfolg - das Interesse an der Programmiersprache ...

