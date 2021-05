Viele Anleger dürften sich beim Blick auf die Performance der Plug Power-Aktie derzeit verwundert die Augen reiben: "Kann das wirklich sein?" Schließlich ist der Kurs in den vergangenen Tagen regelrecht explodiert. Ausgehend von dem Tief am 11. Mai bei 18,47 US-Dollar schoss der Kurs bis gestern Abend auf 27,89 US-Dollar. Das entspricht einem Gewinn für Anleger in Höhe von ziemlich genau 51% - in nur zehn Tagen!

...

Den vollständigen Artikel lesen ...