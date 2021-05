DJ EU-Wirtschafts- und Finanzminister rechnen mit starker Wirtschaftserholung

FRANKFURT (Dow Jones)-Die EU-Wirtschafts- und Finanzminister rechnen angesichts der Öffnung der Grenzen und des wieder auflebenden Tourismus mit einer starken wirtschaftlichen Erholung in Europa. Angesichts der Fortschritte in den Impfkampagnen sei es möglich, Beschränkungen zum Eindämmen der Pandemie zunehmend aufzuheben, was sich positiv auf die Wirtschaft auswirke, heißt in einer Pressemitteilung nach Beendigung des informellen Ecofin-Ministertreffens in Lissabon.

Die Minister seien sich darin einig gewesen, dass sich die Erholung auf anhaltende Investitionen stützen müsse auf Basis der nationalen Aufbaupläne. Es sei daher wichtig, dass die einzelnen Mitgliedsländer diese ratifizierten. Dies sei nötig, damit die EU-Kommission die geplanten 750 Milliarden Euro an Hilfsgeldern an den Kapitalmärkten aufnehmen könne. Auch habe Konsens darüber bestanden, wirtschaftliche Schutzmaßnahmen nicht zu früh zu entziehen, um eine umfängliche Erholung der Wirtschaft sicherzustellen und einen plötzlichen Anstieg der Insolvenzen zu vermeiden.

