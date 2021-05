Weert, Den Haag, Brüssel, Berlin, London (ots) - "Der Magier der Niederlande" Adri-Jan Hoes zaubert sein neuestes Kunstwerk: HEIKO SAXO!Der Komponist und Kunstproduzent lässt die Energiewellen in den Niederlanden pulsieren. In den Studios von Johnny Hoes produziert der Deutsche Heiko Saxo seine neueste Vision: Hello John TV! Das blaue Europamännchen "John Future" singt mit Kids den Telephone Song, Brexit Deal Song, Imagine und Rocksong. Echt außerirdisch in eine neue musikalische Dimension.Heiko Saxo schrieb bereits für Queen Elizabeth II "The Royal Symphony" für Mr. F1- Bernie Ecclestone "The Grand Prix Symphony" und für das Fürstentum Monaco "The Rally Symphony Monaco". Seine musikalischen Meisterwerke wurden u.a. eingespielt von dem Royal Philharmonic Orchestra Ensemble und BBC Big Band.2005 hat Beatrix Königin der Niederlande sich bei Heiko Saxo bedankt für die Musik The Royal Symphony. https://soundcloud.com/heiko-saxo/paradise-songAktuell kreiert Heiko Saxo neben der Musik Motorsport Skulpturen aus Jean Paul Getty Cadillac, John Lennon Lincoln, 911 Porsche und Ferrari 250 GT.Neben seinen radikalen Motorsport Projekten, zeigt der Concept Creator und Erfinder Heiko Saxo sich auch von seiner gefühlvollen Seite. Seit über 20 Jahren spendet Heiko Saxo aus seinen Kunstprojekten international Geld an Kinderhilfswerke. In den USA für Parkinson Association, in der Schweiz für terre des hommes, in Deutschland für die Kinderherzstiftung und in Monaco für Child Care Monaco zur Errichtung von Schulen für Mädchen in Indien.In Weert bei Johnny Hoes steht ab heute ein neues Exponat von Heiko Saxo für ein Kinderhilfswerk zum Verkauf. Immer schwingt der Impuls zwischen Kunst, Kommerz und Charity in Saxo's Kreationen.In seinem ehemaligen Diplomatenpass und deutschen Passport steht der Name seiner Botschaft: GOLDEN HEARTS NEVER DIE.Musik ist Saxo's Passion. In 30 Jahren hat er bereits Gold und Platin für seine Musikproduktionen erhalten. Die von Heiko Saxo gegründete Saxo Bank of Art fundamentiert das kreative Schaffen. Die Kunstwerke stehen über die Golden Hearts Never Die Collection zum Verkauf.Pressekontakt:Saxo Bank of Art Collection Management+44-7979-304384Original-Content von: Heiko Saxo Management, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137307/4922276