Elon Musk hat dieser Tage via Twitter bekannt gegeben, dass er mit den Dogecoin-Entwicklern an der Verbesserung der Transaktionseffizienz der Kryptowährung arbeite. Das ist nicht die ganze Geschichte. Nachdem die Dogecoin-Erfinder Jackson Palmer und Billy Markus sich von der Entwicklung des von Ihnen als Krypto-Verballhornung geschaffenen Altcoins verabschiedet hatten, blieb eine kleine Truppe an Teilzeitentwicklern zurück, die dafür Sorge tragen wollten, dass das Lagerfeuer in der Kryptohöhle des Dogecoins nicht ausgeht. Plötzliches Rampenlicht: Doge-Entwickler erhalten viel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...