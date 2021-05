Berlin, 23.Mai 2021 (ots) - Am gestrigen Samstag änderte WELT aus aktuellem Anlass sein Programm und sendete einen Themenschwerpunkt Antisemitismus. 710.000 Seher*innen ab 3 Jahre erreichte der Nachrichtensender bis zum Ende des Talks Open End um 2.07 Uhr.Der Themenschwerpunkt begann mit Nachrichten (0,4 Prozent Marktanteil 14/49). 22.15 Uhr folgte die Reportage "Alltag in Angst - Der Neue Judenhass" (0,4 Prozent Marktanteil 14/49).Ab 22.50 Uhr zeigte WELT zwei Kurzfilme aus dem Projekt "Jeder Vierte" (0,3 Prozent Marktanteil 14/49) über Antisemitismus in der Gesellschaft und ab 23.05 Uhr diskutierte Michel Friedman live bei Open End mit der Rechtsanwältin und Autorin Seyran Ates, WELT AM SONNTAG-Chefredakteur Johannes Boie, dem Rapper Ben Salomo und CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak über Antisemitismus in Deutschland (0,3 Prozent Marktanteil 14/49).Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.4, Marktstandard: TV / WeltN24 Marketing & Commercial Sales / / Daten vorläufig gewichtetPressekontakt:Kristina FaßlerSendersprecherinkristina.fassler@welt.de+49 160 4798 350Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/4922466