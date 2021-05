Für viele Investoren besteht ihr primäres Mittel, um an der Börse Geld zu verdienen, darin, einen Anteil an einem Unternehmen zu kaufen und diesen Anteil für eine gewisse Zeit zu halten, bevor sie verkaufen. Aber jeder Handel hat zwei Seiten, was bedeutet, dass es auch eine Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen, wenn die Aktienkurse fallen. Leerverkäufer sind Investoren, die Geld verdienen, wenn der Aktienkurs einer Aktie fällt und Geld verlieren, wenn er steigt. Aber im Gegensatz zum Kaufen und Halten ...

