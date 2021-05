Outdoor-Leuchten - die richtige Stimmung für den Abend

Sobald die Sonne untergegangen ist, kann es im Garten richtig stimmungsvoll werden. Ob beim geselligen Abend zu zweit bei einem Glas Wein oder bei der Party mit Freunden - die Abendstimmung im Freien ist etwas ganz Besonderes. Mit der passenden Beleuchtung wird der Garten oder der Balkon erleuchtet und gezielte Lichteffekte sorgen gleichzeitig für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Da für unterschiedliche Zwecke unterschiedliche Lichtquellen eingesetzt werden müssen, kommt es auf den richtigen Mix an.

Kalayo Tubo für stimmungsvolle Abende, Bildquelle: GRDN

Leuchten zur Orientierung

Einige Leuchten sorgen für eine Grundhelligkeit im Freien und dienen der Orientierung. In einem Garten sind sie sinnvoll platziert, um Wege zu kennzeichnen oder dem Garten eine gewisse Struktur zu geben. Leuchten im Balkon- oder Terrassenbereich beleuchten den Essplatz oder spenden Licht bei Tätigkeiten wie dem Lesen. Zur Wahl stehen hier Wandleuchten, Standleuchten oder Strahler. Ein schönes stimmungsvolles Licht verbreiten Up- and Down-Leuchten, die ihren Lichtstrahl nach oben und unten abgeben. Helle Gartenstrahler eignen sich gut, um bestimmte Areale hell zu erleuchten oder um einige Pflanzen gekonnt in Szene zu setzen.

Tragbare Outdoor-Leuchte Edison, Bildquelle: Fatboy

Leuchten setzen Lichtakzente

Stimmungsvolle Akzente und kleine Lichtspots gelingen mit Solarleuchten, die flexibel im Freien positioniert werden können. Solarleuchten laden sich tagsüber im Sonnenlicht auf und leuchten ab Beginn der Dämmerung. So haben sie den Vorteil, dass keine störenden Kabel verlegt werden müssen und keine Stromkosten entstehen. Ein zu helles Licht darf man von den oft kugel- oder steinförmigen Leuchten allerdings nicht erwarten, dafür wechseln viele Modelle das Licht in verschiedenen Farben, schaltbar über eine Fernbedienung. Schöne Lichtakzente schaffen beleuchtete Pflanzkübel und Leuchtmöbel wie Sitzwürfel und Beistelltische. Solarlichterketten und -Lampions, dekoriert an Bäumen, eignen sich besonders gut bei Gartenpartys.

