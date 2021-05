Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer, aber auch der von Astrazeneca bieten laut einer Studie aus Großbritannien einen recht hohen Schutz gegen eine Erkrankung mit der zunächst in Indien aufgetretene Virus-Variante B.1.617.2. Die BioNTech könnte sich in der kommenden Woche über der 200-Dollar-Marke etablieren.Die beiden Präparate schützen nach zweifacher Impfung beinahe so effektiv gegen eine durch diese Variante ausgelöste Corona-Erkrankung wie gegen eine durch die britische Variante B.1.1.7 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...