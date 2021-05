Der Impfstoffhersteller Moderna überrascht seine Wettbewerber am heutigen Sonntag mit einer echten Hammer-Meldung. Denn wie der Moderna-Chef Stéphane Bancel der französischen Sonntagszeitung "Journal du dimanche" in einem Interview verriet, plant das Unternehmen schon Anfang Juni die Zulassung seines Impfstoffes in der EU auch für die Altersgruppe der 12- bis 17-jährigen bei der Europäischen Arzneimittelzulassungsbehörde EMA zu beantragen.

Anleger-Tipp: Welcher Impfstoffhersteller für Anleger die größten Gewinnchancen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...