In der "5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann"-Serie fragen wir Webworker, worauf sie im Job nicht verzichten können. Heute zu Gast: Peer Schulz von Helpcheck. Peer Schulz ist Gründer und Geschäftsführer des Düsseldorfer Legaltechs Helpcheck. Das Portal ist spezialisiert darauf, Rechtsansprüche für Verbraucher auf Erfolgsbasis durchzusetzen. Mittlerweile ist das Unternehmen zu einem populären Legaltech-Anbieter in Deutschland gewachsen und hat Verfahren angestoßen, in denen vor Gericht derzeit Ansprüche in Höhe von mehr als 50 Millionen Euro verhandelt...

