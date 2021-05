Am Mittwoch dürften sich viele Bitcoin-Anleger und -Anhänger gefragt haben, ob sie möglicherweise im falschen Film. Denn die Kryptowährungen erlebten den schnellsten und heftigsten Crash ihrer noch jungen Geschichte. So verlor der Bitcoin zwischenzeitlich 30 Prozent an Wert, die Nummer 2 - Ethereum - sogar über 50 Prozent. Was war passiert?

Anleger-Tipp: Alles zum Thema Kryptowährungen, Blase oder nicht, Bitcoin & Co. lesen Sie in unserer großen Sonder-Analyse. Einfach hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...