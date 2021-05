Zum dritten Mal seit 2018 ist es einem Raumflugzeug von Virgin Galactic gelungen, in die Nähe des Weltalls zu gelangen. Milliardär Richard Branson sieht die kommerzielle Raumtouristik in greifbarer Nähe. Am Samstag ist die Raumkapsel "VSS Unity" vom Weltraumbahnhof "Spaceport America" im US-Bundesstaat New Mexico an Bord des Trägerflugzeugs "VMS Eve" Richtung All gestartet. In knapp 14 Kilometern Höhe entkoppelte sich "VSS Unity" vom Trägerflugzeug und setzte die Reise mit einem eigenen Raketenantrieb bei dreifacher Schallgeschwindigkeit fort. Today's view: Infinite. Unity21 made a beautiful ...

Den vollständigen Artikel lesen ...