DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen eröffnen kaum verändert - Heidelcement sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen tut sich am Pfingstmontag nicht viel. Der Euro-Stoxx-50 zeigt sich im frühen Handel hauchdünn im Plus bei 4.027 Punkten, der Stoxx-50 steigt um knapp 0,1 Prozent. Die Vorgaben der asiatischen Börsen sind eher positiv, dort überwiegen moderate Aufschläge, nachdem sich an der Wall Street zum Wochenschluss kein klarer Trend hatte durchsetzen können. Wegen des Feiertages "Pfingstmontag" findet in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Norwegen kein Handel statt. Die Umsätze werden im Handel als äußerst dünn beschrieben. Der Markt bewegt sich unverändert zwischen der Hoffnung auf eine verbesserte Konjunkturentwicklung nach der Coronakrise und den damit einhergehenden Inflationssorgen.

In den USA hatten am Freitag überwiegend positive Konjunkturdaten Bullen und Bären gleichermaßen bedient. Während am breiten Markt Aufschläge verzeichnet wurden, verbuchten vor allem Technologiewerte Abschläge. Technologiepapiere reagieren besonders sensibel auf Inflationsängste, weil die Branche unter steigenden Zinsen besonders litte.

"Wenn wir eine Kombination aus dem Vertrauen, dass die Inflation unter Kontrolle ist, und Anzeichen für eine wirtschaftliche Dynamik bekommen, denke ich, dass es immer noch gute Gelegenheiten (am Aktienmarkt) gibt. Dies gilt insbesondere für Sektoren mit Wiedereröffnungschancen", sagt Finanzmarktstratege Kiran Ganesh von UBS Global Wealth Management.

Impulse von Unternehmensseite gibt es indes kaum: Heidelbergcement verkauft ihre Geschäftsaktivitäten in der Region West in den USA an das US-Unternehmen Martin Marietta Materials. Der Verkaufspreis beträgt 2,3 Milliarden US-Dollar in bar. Der Verkauf erfolge im Rahmen der Portfolio-Optimierung und zur Margenverbesserung. Auf Tradegate, wo die Aktie trotz geschlossener Börse in Frankfurt gehandelt wird, steigt der Kurs gegenüber dem Xetra-Schluss von Freitag um 1,6 Prozent.

In London steigen Astrazeneca mit dem Gesamtmarkt um 0,2 Prozent. Die Corona-Impfstoffs des Pharmakonzerns erweist sich einer britischen Studie zufolge wirksam gegen die indische Corona-Variante.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.026,86 0,03 1,08 13,35 Stoxx-50 3.445,55 0,07 2,45 10,85 DAX Feiertag FTSE 7.029,57 0,16 11,52 8,63 CAC 6.394,11 0,12 7,70 15,18 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,15 -0,02 -0,39 US-Zehnjahresrendite 1,61 -0,01 -1,07 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:53h Do, 17:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,2194 +0,13% 1,2225 1,2215 -0,2% EUR/JPY 132,57 -0,06% 132,97 132,98 +5,1% EUR/CHF 1,0946 +0,10% 1,0960 1,0991 +1,3% EUR/GBP 0,8612 +0,07% 0,8620 0,8629 -3,6% USD/JPY 108,72 -0,19% 108,77 108,86 +5,3% GBP/USD 1,4160 +0,05% 1,4181 1,4158 +3,6% USD/CNH (Offshore) 6,4311 -0,10% 6,4351 6,4343 -1,1% Bitcoin BTC/USD 36.429,76 +6,92% 39.666,76 41.724,11 +25,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,29 63,58 +1,1% 0,71 +27,6% Brent/ICE 67,14 66,44 +1,1% 0,70 +30,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.882,24 1.881,30 +0,0% +0,94 -0,8% Silber (Spot) 27,73 27,56 +0,6% +0,17 +5,1% Platin (Spot) 1.171,00 1.173,05 -0,2% -2,05 +9,4% Kupfer-Future 4,50 4,50 +0,1% +0,00 +27,7% ===

