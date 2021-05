Auf vielfachen Wunsch hin haben wir unser Gespräch mit FDP-Chef Christian Lindner, das wir unmittelbar vor unserem Staffelfinale der aktienlust-Show aufgezeichnet haben, heute noch einmal separat auf YouTube hochgeladen. Um unser Gespräch noch rechtzeitig für die Live-Sendung aufzubereiten, mussten wir es über eine Webcam aufzeichnen, was Bild- und Tonqualität beeinträchtigte. Doch auf den Inhalt kommt es an. Und hier zeigte Christian Lindner, dass seine Partei und er ganz persönlich die Aktienanlage als extrem wichtigen Baustein für die deutsche Altersvorsorge sieht. Generell können Sie den Politiker einmal von einer eher privaten, lockeren und entspannten Seite erleben. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.