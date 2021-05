Rostock (ots) - Griechenlands Tourismusminister begrüßt AIDA NeustartAm Sonntagabend, 23. Mai 2021, ist AIDA Cruises erfolgreich mit AIDAblu in die Kreuzfahrtsaison im östlichen Mittelmeer gestartet. Bis zum 17. Oktober 2021 ist Korfu immer sonntags Start- und Zielhafen für siebentägige Reisen durch die griechische Inselwelt. Faszinierende Stätten der Antike wie Katakolon (Olympia), Heraklion (Kreta), Rhodos und Piräus (Athen) sind weitere Stationen dieser Reise."Ich freue mich sehr, dass wir mit AIDAblu unseren Gästen nun auch Kreuzfahrten in einer der beliebtesten Urlaubsregionen Europas anbieten. Unsere Gäste freuen sich darauf, die griechische Gastfreundschaft und die jahrtausendealte Kultur zu erleben. Dies wäre ohne unsere Partner in Griechenland nicht so schnell möglich gewesen", sagt Felix Eichhorn, Präsident AIDA Cruises."Wir begrüßen AIDA Cruises zurück in den blauen Gewässern der Ägäis und freuen uns, dass alle Gäste unsere einzigartige Geschichte, Kultur und Gastronomie in unseren wunderschönen Reisezielen entdecken werden", sagt Griechenlands Tourismusminister Harry Theoharis.Nicht nur auf von AIDA organisierten Ausflügen, sondern auch an Bord genießen die Gäste von AIDAblu die griechische Lebensart, von kulinarischen Highlights der hellenischen Küche bis zu mitreißenden Konzerten griechischer Gastkünstler oder während der neuen Kochshow "Elliniki kouzina". Die Restaurants mit Service am Platz bieten neben Köstlichkeiten des östlichen Mittelmeeres auch Menüs aus aller Welt. Im Theatrium stehen verschiedene Konzerte, Unterhaltungsshows für die ganze Familie sowie Edutainment-Angebote von Gastlektoren auf dem Programm.AIDAblu ist das zweite Schiff der Costa Gruppe, das mit einer Route entlang griechischer Reiseziele wieder Fahrt aufgenommen hat. Costa Cruises startete am 16. Mai 2021 mit Costa Luminosa und Reisen ab Italien, die ihre Gäste nach Korfu, Athen, Mykonos und Katakolon bringen. Ende Juni wird auch Costa Deliziosa Kurs auf diese Destination nehmen.Neben den Griechenlandreisen bietet AIDA Cruises bereits seit März 2021 mit AIDAperla Reisen zu den kanarischen Inseln an. Ab Deutschland ist Kiel noch bis Ende Juni Start- und Zielhafen für verschiedene Kurzreise von AIDAsol. Ab dem 3. Juli 2021 startet AIDAprima immer samstags ab Kiel zu siebentägigen Reisen, die bis zum 23. Oktober 2021 angeboten werden. Auch in Rostock-Warnemünde eröffnet AIDA Cruises in wenigen Wochen die Kreuzfahrtsaison: Los geht's am 1. Juli 2021 mit AIDAsol. Buchungsstart ist am 26. Mai 2021.Am 3. Juli 2021 beginnt die Transreise von AIDAperla ab Gran Canaria ins westliche Mittelmeer. Palma de Mallorca ist ab dem 10. Juli 2021 Start- und Zielhafen für siebentägige Reisen zu einigen der schönsten Destinationen Spaniens. Diese Reisen sind ab 4. Juni 2021 buchbar.AIDA Cruises feiert am 7. Juni 2021 sein 25-jähriges Jubiläum. Die Gäste aller drei Schiffe können sich schon heute auf ein besonderes Bordprogramm während ihrer Reise freuen. Mehr Informationen rund um den Geburtstag sowie Insights aus der AIDA Welt gibt es auf www.aida.de/25jahre.Mit dem "AIDA Versprechen" bietet AIDA Cruises mehr Flexibilität und Sicherheit bei der Urlaubsplanung. Großzügige Buchungsoptionen sind Teil des Angebotes, von der geringen Anzahlung bis hin zur kostenlosen Umbuchung. Das "AIDA Versprechen" ist im Reisepreis für Neubuchungen bis zum 30. Juni 2021 bereits enthalten und gilt für Abfahrten bis zum 31. März 2022.Information und Buchung im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 oder auf www.aida.de.Pressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & Sustainabilitypresse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55827/4922851