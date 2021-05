SHANGHAI (IT-Times) - JAC Motors, Kooperationspartner und Auftragsproduzent des chinesisches Elektroauto-Herstellers Nio, soll auch in Zukunft die Automobile zusammen mit Nio bauen. JAC Motors und Nio Ltd. (NYSE: NIO) gaben bereits am 4. März 2021 bekannt, ein Gemeinschaftsunternehmen in der chinesischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...