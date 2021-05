BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Verkehrskommissarin Adina Valean hat sich mit einem Tweet zur Zwangslandung eines Ryanair-Flugzeugs in Minsk einen heftigen Shitstorm eingefangen. Twitter-Nutzer bezeichneten ihre Aussage als inakzeptabel und forderten zum Teil den Rücktritt der rumänischen Politikerin.

Hintergrund von Valeans Tweet ist die durch belarussische Behörden erzwungene Landung eines Ryanair-Flugs, der am Sonntag von Athen nach Vilnius (Litauen) unterwegs war. An Bord war nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna auch der vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko international gesuchte Blogger Roman Protassewitsch, der in Minsk festgenommen wurde. Mit mehrstündiger Verspätung flog die Maschine am Abend weiter nach Vilnius. Valean schrieb daraufhin: "Tolle Nachrichten für alle, insbesondere für die Familien und Freunde der Menschen an Bord."

Der französische Europaabgeordnete Raphael Glucksmann fragte unter dem Tweet, ob auch Protassewitsch an Bord sei. "Falls nicht, ist dieser Tweet eine absolute Schande." Der Grünen-Europaabgeordnete Rasmus Andresen schrieb einfach nur, Valean solle zurücktreten./wim/DP/fba