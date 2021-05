Können Sie sich eine Realität vorstellen, in der Autos keine Lenkräder mehr besitzen und autonom fahren, nachdem die Navigationseingabe erfolgt ist? Was für viele Menschen zusätzlichen Alltagsstress mit Staus oder engen Parklücken in überlaufenen Städten bedeutet, könnte Dank cleverer KI, also künstlicher Intelligenz, schon sehr bald der Geschichte angehören. Revolutionäre Lidar-Sensoren von Velodyne oder Luminar sollen das schon bald in Großserie ermöglichen!Lidar-Sensoren - Lidar steht für "light ...

Den vollständigen Artikel lesen ...