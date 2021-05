BRÜSSEL (dpa-AFX) - Belgien hat infolge der erzwungenen Landung eines Ryanair-Flugzeugs in Minsk den belarussischen Botschafter in Brüssel einbestellt. Die ungerechtfertigten und inakzeptablen Handlungen der vergangenen Stunden würden nicht folgenlos bleiben, schrieb die belgische Außenministerin Sophie Wilmès am Montag auf Twitter. Der Journalist Roman Protassewitsch müsse sofort freigelassen werden.

Behörden des autoritär regierten Belarus hatten am Sonntag einen Linienflug auf dem Weg von Athen nach Vilnius zur Landung in Minsk gebracht. An Bord war nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna auch der vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko international gesuchte Blogger Protassewitsch, der in Minsk festgenommen wurde.