Viel Momentum zeigt derzeit die Aktie von Maritime Resources. Das Papier nimmt nun sein Allzeithoch ins Visier. In nordamerikanischen Fachmedien wird das Unternehmen als Übernahmekandidat gesehen.

Maritime Resources: Ein heißer Übernahmekandidat im Goldsektor

Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen ist die Aktie von Maritime Reosurces über die Marke von 0,20 CAD ausgebrochen. Diesmal könnte der Aufschwung nachhaltig sein, denn operativ läuft das Unternehmen auf vollen Touren und das Allzeithoch ist greifbar nah. Laufend gute Bohrergebnisse und der absehbare Minenbau auf dem Hammerdown-Goldprojekt machen Maritime attraktiv. Mit einem Börsenwert von 93 Mio. CAD ist die Firma zudem niedrig bewertet, schließlich strebt man eine Produktion von knapp 70.000 Unzen Gold pro Jahr an. Als wohl erstes nordamerikanisches Börsenmedium hat nun der International Speculator zum Kauf der Aktie aufgerufen. Die Marktbeobachter sehen das Papier als klaren Übernahmekandidaten. Hauptgrund: Maritime will die historische Mine für nur 43 MIo. CAD in Betrieb nehmen, da man zum einen auf einer bestehenden Infrastruktur aufbauen kann und zum anderen mit Nugget Pond bereits eine eigene Mühle besitzt. Nicht zuletzt kennt sich CEO Garett Macdonald mit Übernahmen aus. Der Manager war für die PFS ...

