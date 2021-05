Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

VGG5478K1185 Newegg Commerce Inc. 21.05.2021 VGG6483G1000 Newegg Commerce Inc. 25.05.2021 Tausch 1:1

CA65343M1005 Nextsource Materials Inc. 21.05.2021 CA65343M2094 Nextsource Materials Inc. 25.05.2021 Tausch 10:1

US44891N1090 IAC InterActiveCorp. 21.05.2021 US44891N2080 IAC InterActiveCorp. 25.05.2021 Tausch 1:1

BMG4600H1016 Hopson Development Holdings 21.05.2021 BMG4600H1198 Hopson Development Holdings 25.05.2021 Tausch 1:1

